Жеребкування Ліги Націй / фото twitter.com/euro2020
3 грудня в Ньоні відбулося жеребкування фінальної стадії Ліги націй 2020-2021.
За трофей боротимуться чотири збірні, які стали переможцями своїх груп у Лізі А.
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Результати жеребкування півфіналів
Італія - Іспанія
Бельгія - Франція
Перша пара зіграє 6 жовтня, друга - 7 жовтня. Фінал запланований на 10 жовтня. Приймати фінальну стадію будуть італійські Турин і Мілан.
Ліга націй 2020-2021: що потрібно знати
- У розіграші Ліги націй 2020-2021 стартували 55 збірних, які були розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходили з 3 вересня по 18 листопада поточного року.
- Ліга націй: хто підвищився і знизився в класі за підсумками групового етапу.
- Збірна України рішенням УЄФА отримала технічну поразку за матч 6-го туру проти Швейцарії, через що покинула лігу А.
- Переможцю минулого розіграшу турніру - збірній Португалії - на цей раз не вдалося пробитися в фінальну стадію.
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