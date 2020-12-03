Ліга націй УЄФА: відбулося жеребкування фінального турніру

Чотири топ-збірні визначать переможця Ліги націй у жовтні 2021 року.

3 грудня в Ньоні відбулося жеребкування фінальної стадії Ліги націй 2020-2021. За трофей боротимуться чотири збірні, які стали переможцями своїх груп у Лізі А. Читайте такожЄвро-2020: став відомий остаточний склад усіх груп Результати жеребкування півфіналів Італія - Іспанія Бельгія - Франція Перша пара зіграє 6 жовтня, друга - 7 жовтня. Фінал запланований на 10 жовтня. Приймати фінальну стадію будуть італійські Турин і Мілан. Ліга націй 2020-2021: що потрібно знати У розіграші Ліги націй 2020-2021 стартували 55 збірних, які були розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходили з 3 вересня по 18 листопада поточного року.

Ліга націй: хто підвищився і знизився в класі за підсумками групового етапу.

Збірна України рішенням УЄФА отримала технічну поразку за матч 6-го туру проти Швейцарії, через що покинула лігу А.

Переможцю минулого розіграшу турніру - збірній Португалії - на цей раз не вдалося пробитися в фінальну стадію. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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