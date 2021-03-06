Досвідчений тренер показав, що в нього ще є порох в порохівницях.

Головний наставник "Динамо" Мірча Луческу продемонстрував свої навички у роботі з м'ячем.

75-річний румунський фахівець взяв і понабивав головний футбольний інструмент під час тренувальної сесії "біло-синіх".

Фанати під відео вже засипали Мірчу морем компліментів.

"Який же він крутий", "Я в шоці, і це в 75!", "Він на полі був би кориснішим, ніж Супряга", "І не треба трансфери. Мірча може закрити позицію нападника", - жартує публіка.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, вийшовши в плей-офф Ліги Європи, і вже здолали "Брюгге" в 1/16 фіналу ЛЄ.

Завдяки виходу "Динамо" в ЛЧ Луческу встановив віковий рекорд турніру.

Футболіст "Динамо" розповів про зміни, які відбулися в команді після приходу Луческу.

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Автор: Будрін Артем