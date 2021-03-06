Мірча Луческу / фото ФК Шахтар

Головний наставник "Динамо" Мірча Луческу продемонстрував свої навички у роботі з м'ячем.

75-річний румунський фахівець взяв і понабивав головний футбольний інструмент під час тренувальної сесії "біло-синіх". 

Фанати під відео вже засипали Мірчу морем компліментів.

"Який же він крутий", "Я в шоці, і це в 75!", "Він на полі був би кориснішим, ніж Супряга", "І не треба трансфери. Мірча може закрити позицію нападника", - жартує публіка. 

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем