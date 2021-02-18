Найкращий тренер України 2002 року ні на мить не вагається в успіху "гірників".

Авторитетний український тренер В'ячеслав Грозний поділився очікуваннями щодо першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи "Маккабі" Тель-Авів - "Шахтар". Фахівець дав прогноз.

Про це повідомляє sport.ua.

"Так, в матчі з "Колосом" футболістам "Шахтаря", особливо південним хлопцям, складно було в таких погодних умовах продемонструвати свою техніку і навички. Зате в Тель-Авіві на відмінному полі "Шахтар" максимально покаже свою майстерність та однозначно виграє у "Маккабі", - вважає Грозний.

"Рівень футболістів "Шахтаря" значно вище, ніж в ізраїльтян. Це вони довели в матчах проти "Реала" та "Інтеру" в Лізі чемпіонів. Я не сумніваюся в успіху "Шахтаря", як і "Динамо". Думаю, обидві українські команди виграють", - оптимістично налаштований 64-річний спеціаліст.

Зауважимо, що Грозний двічі ставав найкращим тренером України - у 1996 та 2002 роках. 5 разів він ставав чемпіоном Росії, бувши асистентом головного тренера московського "Спартака". Грозному надали звання Заслуженого тренера України.

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"Маккабі" - "Шахтар": перед матчем

"Маккабі" Тель-Авів є чемпіоном Ізраїлю сезону 2019-2020.

У єврокубках команда починала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіла від "Зальцбурга", після чого посіла друге місце в групі Ліги Європи з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом".

"Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".

В "Шахтарі" залишилися задоволені жеребом Ліги Європи.

У першому матчі УПЛ 2021 року "Шахтар" несподівано втратив очки з "Колосом". В "Маккабі" у внутрішньому чемпіонаті Ізраїлю триває переможна серія з шести матчів поспіль. Команда займає друге місце.

Судити матч "Маккабі" - "Шахтар" буде француз Франсуа Летексьє.

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Автор: Будрін Артем