29 травня в Португалії англійські клуби визначать між собою володаря трофею.

29 травня в португальському містечку Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Початок гри о 22:00.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті - Челсі.

Букмекери записали у фаворити протистояння команду Хосепа Гвардіоли та українця Олександра Зінченка.

На перемогу в основний час "Ман Сіті" пропонується коефіцієнт 1,94, тоді як на "Челсі" - 4,60. Нічия за підсумками 90 хвилин оцінюється коефіцієнтом 3,54.

На тріумф "містян" з урахуванням додаткового часу й потенційної серії пенальті дається коефіцієнт 1,42. А ось в "Челсі" букмекери не вірять й пропонують коефіцієнт 2,87.

Манчестер Сіті - Челсі: перед матчем

Двобій команд на стадіоні в Порту відбудеться з вболівальниками на трибунах. Спершу планувалося провести гру в турецькому Стамбулі, але УЄФА ухвалив рішення перенести матч звідти через карантинні обмеження.

"Манчестер Сіті" має нагоду вперше у своїй історії завоювати трофей Ліги чемпіонів. Участь у фіналі цього турніру для "містян" теж дебютна.

"Челсі" двічі грав у фіналах ЛЧ до цього: у 2008-му році "аристократи" поступилися в серії пенальті "Манчестер Юнайтед", а у 2012-му році здолали по пенальті "Баварію".

Тьяго Сілва і Томас Тухель другий рік поспіль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Минулого року вони разом з ПСЖ у фіналі поступилися "Баварії".

Всі три випадки, коли "Челсі" виходив у фінал ЛЧ, об'єднані цікавим фактом: в цей сезон клуб неодмінно змінював тренера.

Наставник "Челсі" Томас Тухель став першим тренером в історії, який вийшов у фінал ЛЧ два роки поспіль з різними клубами.

Між собою в поточному сезоні "Ман Сіті" й "Челсі" зустрічалися три рази. В рамках АПЛ команди обмінялися виїзними перемогами, а ось у півфіналі Кубка Англії лондонці здолали манкуніанців.

Вирішальний поєдинок між "Челсі" та "Ман Сіті" обслужить іспанський рефері Антоніо Маттео Лаос.

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Автор: Артем Будрін