Два англійських клуби визначать володаря трофея.

29 травня в Порту пройде фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться "Манчестер Сіті" та "Челсі".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті - Челсі.

Манчестер Сіті - Челсі: де дивитися матч

У прямому ефірі протистояння двох англійських клубів у фіналі ЛЧ покаже телеканал "Футбол 1".

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Також пряма трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Стартовий свисток прозвучить о 22.00.

Манчестер Сіті - Челсі: перед матчем

Поєдинок команд на стадіоні в Порту відбудеться з уболівальниками на трибунах. Спочатку планувалося провести гру в турецькому Стамбулі, але УЄФА прийняв рішення перенести матч через карантинні обмеження.

"Манчестер Сіті" вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. "Челсі" двічі грав у фіналах ЛЧ до цього: в 2008-му році "аристократи" поступилися в серії пенальті "Манчестер Юнайтед", а в 2012-му році здолали по пенальті "Баварію".

Тьяго Сілва і Томас Тухель другий рік поспіль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Минулого року вони разом з ПСЖ у фіналі поступилися "Баварії". Тухель став першим тренером в історії, який вийшов у фінал ЛЧ два роки поспіль з різними клубами.

Всі три випадки, коли "Челсі" виходив у фінал ЛЧ, об'єднані цікавим фактом: в цей сезон клуб неодмінно змінював тренера.

Між собою в поточному сезоні "Ман Сіті" і "Челсі" зустрічалися три рази. В рамках АПЛ команди обмінялися виїзними перемогами, а ось у півфіналі Кубка Англії лондонці здолали манкуніанців.

Вирішальний поєдинок між "Челсі" і "Ман Сіті" обслужить іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос.

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Автор: Антон Дудар