Найкращим визнаний титулований голкіпер "Баварії".

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) представила рейтинг найкращих воротарів за останні десять років.

Він опублікований на сайті IFFHS.

Найкращим голкіпером десятиліття названий воротар "Баварії" і збірної Німеччини Мануель Нойєр. Він випередив італійця Джанлуїджі Буффона і бельгійця Тібо Куртуа.

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Рейтинг найкращих голкіперів був складений на основі щорічних рейтингів за останні десять років. За перше місце в щорічному рейтингу воротар отримував 20 балів, за друге - 19 і так далі.

1. Мануель Нойєр ("Баварія", Німеччина) - 183 бали

2. Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Італія) - 148

3. Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія) - 130

4. Уго Льоріс ("Тоттенхем", Франція) - 96

5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Ріка) - 93

6. Ян Облак ("Атлетіко", Словенія) - 85

7. Петро Чех ("Челсі", Чехія) - 80

8. Марк-Андре тер Стеген ("Барселона", Німеччина) - 78

9. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Іспанія) - 75

10. Ікер Касільяс (закінчив кар'єру, Іспанія) - 67

Нагадаємо, в останні десять років Нойєр вигравав чемпіонат світу зі збірною Німеччини, двічі перемагав у Лізі чемпіонів з "Баварією", виграв вісім титулів чемпіона Німеччини і ряд інших трофеїв.

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Автор: Антон Дудар