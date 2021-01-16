Мануель Нойер / Фото REUTERS

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) представила рейтинг найкращих воротарів за останні десять років.

Він опублікований на сайті IFFHS.

Найкращим голкіпером десятиліття названий воротар "Баварії" і збірної Німеччини Мануель Нойєр. Він випередив італійця Джанлуїджі Буффона і бельгійця Тібо Куртуа.

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Рейтинг найкращих голкіперів був складений на основі щорічних рейтингів за останні десять років. За перше місце в щорічному рейтингу воротар отримував 20 балів, за друге - 19 і так далі.

1. Мануель Нойєр ("Баварія", Німеччина) - 183 бали

2. Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Італія) - 148

3. Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія) - 130

4. Уго Льоріс ("Тоттенхем", Франція) - 96

5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Ріка) - 93

6. Ян Облак ("Атлетіко", Словенія) - 85

7. Петро Чех ("Челсі", Чехія) - 80

8. Марк-Андре тер Стеген ("Барселона", Німеччина) - 78

9. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Іспанія) - 75

10. Ікер Касільяс (закінчив кар'єру, Іспанія) - 67

Нагадаємо, в останні десять років Нойєр вигравав чемпіонат світу зі збірною Німеччини, двічі перемагав у Лізі чемпіонів з "Баварією", виграв вісім титулів чемпіона Німеччини і ряд інших трофеїв.

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Автор: Антон Дудар