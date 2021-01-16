Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) представила рейтинг найкращих воротарів за останні десять років.
Він опублікований на сайті IFFHS.
Найкращим голкіпером десятиліття названий воротар "Баварії" і збірної Німеччини Мануель Нойєр. Він випередив італійця Джанлуїджі Буффона і бельгійця Тібо Куртуа.
Читайте такожІбрагімович назвав найкращого воротаря світу
Рейтинг найкращих голкіперів був складений на основі щорічних рейтингів за останні десять років. За перше місце в щорічному рейтингу воротар отримував 20 балів, за друге - 19 і так далі.
1. Мануель Нойєр ("Баварія", Німеччина) - 183 бали
2. Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", Італія) - 148
3. Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія) - 130
4. Уго Льоріс ("Тоттенхем", Франція) - 96
5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Ріка) - 93
6. Ян Облак ("Атлетіко", Словенія) - 85
7. Петро Чех ("Челсі", Чехія) - 80
8. Марк-Андре тер Стеген ("Барселона", Німеччина) - 78
9. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Іспанія) - 75
10. Ікер Касільяс (закінчив кар'єру, Іспанія) - 67
Нагадаємо, в останні десять років Нойєр вигравав чемпіонат світу зі збірною Німеччини, двічі перемагав у Лізі чемпіонів з "Баварією", виграв вісім титулів чемпіона Німеччини і ряд інших трофеїв.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Роналду - за межами топ-100: опубліковано свіжий рейтинг найдорожчих футболістів світу
- Названий найкращий тренер десятиліття в клубному футболі
- Удари по своїх воротах і епічні помилки: топ-10 курйозних голів 2020 року в німецькій Бундеслізі (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram