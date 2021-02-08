52-річний рефері та його сім'я отримали погрози від зловмисників.

Один з провідних арбітрів Англії та Європи Майк Дін написав клопотання з проханням не призначати його на матчі майбутнього туру чемпіонату Англії, позаяк він та його сім'я отримали погрози вбивства.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, рефері отримав смертельні погрози від уболівальників за свої вердикти на полі. Саме тому Дін звернувся до керівництва ліги з проханням не ставити його на поєдинки 24-го туру Прем'єр-ліги.

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Дін потрапив у епіцентр скандалу після того, як показав дві червоні картки минулого тижня – захиснику "Саутгемптона" Яну Беднареку в поєдинку з "МЮ" (0:9) і півзахиснику "Вест Гема" Томашу Соучеку в матчі з "Фулхемом" (0:0). Обидві картки були скасовані комітетом етики після апеляцій постраждалих сторін.

Зауважимо, що Дін має репутацію суворого судді. В поточному сезоні АПЛ він "виписав" шість червоних карток в англійській Прем'єр-лізі. Це більше, ніж будь-який інший суддя АПЛ.

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Автор: Будрін Артем