"Саутгемптон" вдруге за останні півторароку пропустив 9 м'ячів.

У матчі 22-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" вдома приймав "Саутгемптон".

Вже на другій хвилині гості залишились у меншості – червону картку перед собою побачив Янкевіц. Але це не останнє видалення було для "Саутгемптону". Беднарек на 86-й теж покинув поле. У складі "Ман Юнайтед" забили сім різних футболістів, лише Марсьяль оформив дубль.

Звитяга з рахунком 9:0 є найбільшою в історії Прем'єр-ліги. Манкуніанці повторили власне досягнення - в 1995 році з таким рахунком був знищений "Іпсвіч", а також успіх "Лестера", який в жовтні 2019 році забив дев'ять м'ячів "Саутгемптону".

Англійська Прем’єр-ліга. 22-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" 9:0

Голи: Ван-Біссака 18, Рашфорд 25, Беднарек 34 аг, Кавані 39, Марсьяль 69, Мактоміней 71, Фернандеш 87 пен., Марсьяль 90, Джеймс 90+3

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Мактоміней, Фред, Грінвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Кавані

"Саутгемптон": Маккарті, Ремзі, Беднарек, Стівенс, Бертранд, Армстронг, Уорд-Праус, Янкевіц, Дженепо, Адамс, Інгс

Видалення: Янкевіц, 2, Беднарек, 86 (обоє "Саутгемптон")

До вашої уваги огляд матчу від телеканалу Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положення команд

"Ман Юнайтед" набрав 44 очки та зрівнявся з "Ман Сіті" в турнірній таблиці, у якого ще два матчі в запасі.

Після 21 матчу "Ліверпуль" набрав 40 очок і йде в АПЛ третім, на 4 очки відстаючи від лідера "Ман Сіті" і на 4 очки - від "Манчестер Юнайтед".

"Саутгемптон", у якого в активі 29 очок, поки займає 12-е місце.

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Автор: Будрін Артем