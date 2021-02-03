У матчі 22-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" вдома приймав "Саутгемптон".
Вже на другій хвилині гості залишились у меншості – червону картку перед собою побачив Янкевіц. Але це не останнє видалення було для "Саутгемптону". Беднарек на 86-й теж покинув поле. У складі "Ман Юнайтед" забили сім різних футболістів, лише Марсьяль оформив дубль.
Звитяга з рахунком 9:0 є найбільшою в історії Прем'єр-ліги. Манкуніанці повторили власне досягнення - в 1995 році з таким рахунком був знищений "Іпсвіч", а також успіх "Лестера", який в жовтні 2019 році забив дев'ять м'ячів "Саутгемптону".
Англійська Прем’єр-ліга. 22-й тур
"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" 9:0
Голи: Ван-Біссака 18, Рашфорд 25, Беднарек 34 аг, Кавані 39, Марсьяль 69, Мактоміней 71, Фернандеш 87 пен., Марсьяль 90, Джеймс 90+3
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Мактоміней, Фред, Грінвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Кавані
"Саутгемптон": Маккарті, Ремзі, Беднарек, Стівенс, Бертранд, Армстронг, Уорд-Праус, Янкевіц, Дженепо, Адамс, Інгс
Видалення: Янкевіц, 2, Беднарек, 86 (обоє "Саутгемптон")
До вашої уваги огляд матчу від телеканалу Setanta Sports Ukraine.
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АПЛ: положення команд
- "Ман Юнайтед" набрав 44 очки та зрівнявся з "Ман Сіті" в турнірній таблиці, у якого ще два матчі в запасі.
- Після 21 матчу "Ліверпуль" набрав 40 очок і йде в АПЛ третім, на 4 очки відстаючи від лідера "Ман Сіті" і на 4 очки - від "Манчестер Юнайтед".
- "Саутгемптон", у якого в активі 29 очок, поки займає 12-е місце.
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