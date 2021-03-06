"Король футболу" впізнає у нападнику себе в молодості.

Геніальний бразилець Пеле вважає, що 22-річному французу Кіліану Мбаппе до снаги стати його спадкоємцем.

Про це повідомляє Leparisien.

"Мбаппе може стати моїм спадкоємцем, і я зараз не жартую. У його швидкісній грі я бачу себе. Це форвард з дуже швидким мисленням. Отримуючи м'яч, він вже знає, що з ним робити, він вже тримає в думці напрям руху і найкраще рішення. Зараз у футболі ці якості дуже важливі. Ну і до того ж Кіліан дуже швидко бігає та обводить, як і я", - виписав комплімент та аванс своєму колезі по амплуа Пеле.

Зауважимо, що Мбаппе є чинним чемпіоном світу. У 2018 році він привів збірну Францію до перемоги на мундіалі. У Пеле 3 виграних чемпіонати світу.

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Автор: Будрін Артем