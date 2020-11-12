Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду частіше за інших не забивали з пенальті в 21 столітті.

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі і форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду лідирують в рейтингу футболістів, які частіше за інших промахувалися з пенальті в 21 столітті.

Рейтинг опублікував портал Transfermarkt в Instagram.

Мессі і Роналду не забили по 27 пенальті кожен.

У трійку невдачливих пенальтистів також входить екс-капітан "Роми" Франческо Тотті, який 19 разів промахувався з "точки".

Топ - 10 рейтингу

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Автор: Антон Дудар