Ліонель Мессі / фото REUTERS
Нападник "Барселони" Ліонель Мессі і форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду лідирують в рейтингу футболістів, які частіше за інших промахувалися з пенальті в 21 столітті.
Рейтинг опублікував портал Transfermarkt в Instagram.
Мессі і Роналду не забили по 27 пенальті кожен.
У трійку невдачливих пенальтистів також входить екс-капітан "Роми" Франческо Тотті, який 19 разів промахувався з "точки".
Топ - 10 рейтингу
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