Михайло Кополовець вирішив зосередитися на кар'єрі спортивного директора.

Український півзахисник Михайло Кополовець прийняв рішення завершити кар'єру футболіста.

Про це в ефірі телеканалів "Футбол 1/2/3" повідомив журналіст Богдан Тимовчак.

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"Михайло Кополовець офіційно завершив кар'єру. Таке рішення він прийняв після відставки Василя Кобіна з поста головного тренера. Кополовець пояснив своє рішення тим, що зараз клубу потрібно набирати очки. Він хотів завершувати по-іншому, але турнірна ситуація змусила його зосередитися на роботі спортивним директором", - сказав журналіст.

Нагадаємо, Кополовець відомий своєю легендарною фразою, яка стала інтернет-мемом. Під час виступу за "Карпати" він сказав, що команда перед кожною грою ходить до церкви і повторив це кілька разів:

"Ми до церкви ходимо перед каждою ігрою, перед каждою, перед каждою ігрою ми ходимо до церкви, перед каждою ігрою ходимо до церкви! Кому вже молитися, кому молитися? Перед каждою ігрою наша команда ходить до церкви, перед каждою!" (мову автора збережено, - Прим.).

Фраза "Перед каждою ігрою" увійшла в побут українських уболівальників.

Михайло Кополовець: кар'єра футболіста

Кополовець грав на позиції півзахисника. Він виступав за "Закарпаття", "Карпати", "Говерлу", білоруську "Белшину", аматорський клуб з Німеччини "Айнхайт" і "Минай".

З 2018 року він поєднував ігрову кар'єру з посадою спортивного директора "Миная".

У поточному сезоні Кополовець виходив на поле лише один раз, провівши 20 хвилин у матчі проти "Динамо".

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Автор: Антон Дудар