Луганський клуб на виїзді виграв у "Миная".

В рамках 11-го туру Української Премм'єр-Ліги "Зоря" на виїзді обіграла "Минай".

Матч завершився перемогою луганчан з рахунком 3:0.

Гол плюс пас у складі луганчан на свій рахунок записав Владислав Кочергін. Ще по разу відзначилися Дмитро Іванисеня та Олександр Гладкий.

Після цього матчу "Зоря" набрала 14 очок і піднялася на восьме місце в таблиці УПЛ. У "Миная" - 9 очок і десята позиція.

"Минай" - "Зоря" - 0:3

Голи: Кочергін, 53, Іванисеня, 58, Гладкий, 60

"Минай": Каніболоцький, Меліченко, Лопирьонок (Маємбе, 46), Матіч (Малепе, 66), Саків, Книш (Шпак, 67), Нурієв, Голодюк (Ткачук, 46), Сніжко (Хахльов, 80), Піняшко, Шиндер

"Зоря": Василь, Фаворов, Вернидуб (Назарина, 65), Абу Ханна, Циганікс, Іванисеня, Юрченко, Кочергін (Чайковський, 83), Кабаєв (Гринь, 82), Гладкий (Сайядманеш, 74), Громов (Перович, 74)

Попередження: Голодюк, Шиндер, Нурієв - Вернидуб

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

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Автор: Антон Дудар