Андрій Шевченко / фото REUTERS

Стали відомі стартові склади збірних Німеччини та України на матч п'ятого туру групового етапу Ліги націй.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.

Склади команд:

Збірна Німеччини: Нойєр, Кох, Рюдігер, Зюле, Макс, Горецка, Гюндоган, Гінтер, Сане, Вернер, Гнабрі

Запасні: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амірі, Брандт, Вальдшмідт, Хенріхс, Штарк, Дауд

Збірна України: Пятов, Соболь, Забарний, Матвієнко, Конопля, Степаненко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Марлос, Яремчук

Запасні: Паньків, Лунін, Кривцов, Чеберко, Бондар, Макаренко, Михайличенко, Харатін, Мораєс

Німеччина - Україна: перед матчем

  • Матч Німеччина - Україна відбудеться сьогодні в Лейпцигу. Початок зустрічі - о 21.45. Де дивитися Німеччина - Україна по ТБ.
  • Напередодні поєдинку коронавірус підтвердився у чотирьох футболістів збірної України, через що гра опинилася під загрозою зриву.
  • У день матчу обидві команди здали додаткові тести, після чого гру було вирішено не скасовувати.
  • Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.
  • Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.
  • Перед матчем Ліги націй обидві команди провели товариські поєдинки. Україна поступилася Польщі, а Німеччина мінімально обіграла Чехію (1:0).

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Автор: Данило Слесь