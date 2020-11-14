Німеччина - Україна: стали відомі стартові склади на матч Ліги націй

Головні тренери визначилися зі списком гравців, які почнуть матч у старті.

Стали відомі стартові склади збірних Німеччини та України на матч п'ятого туру групового етапу Ліги націй. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна. Склади команд: Збірна Німеччини: Нойєр, Кох, Рюдігер, Зюле, Макс, Горецка, Гюндоган, Гінтер, Сане, Вернер, Гнабрі Запасні: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амірі, Брандт, Вальдшмідт, Хенріхс, Штарк, Дауд Збірна України: Пятов, Соболь, Забарний, Матвієнко, Конопля, Степаненко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Марлос, Яремчук Запасні: Паньків, Лунін, Кривцов, Чеберко, Бондар, Макаренко, Михайличенко, Харатін, Мораєс Німеччина - Україна: перед матчем Матч Німеччина - Україна відбудеться сьогодні в Лейпцигу. Початок зустрічі - о 21.45. Де дивитися Німеччина - Україна по ТБ.

Напередодні поєдинку коронавірус підтвердився у чотирьох футболістів збірної України, через що гра опинилася під загрозою зриву.

У день матчу обидві команди здали додаткові тести, після чого гру було вирішено не скасовувати.

Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

Перед матчем Ліги націй обидві команди провели товариські поєдинки. Україна поступилася Польщі, а Німеччина мінімально обіграла Чехію (1:0). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Данило Слесь

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