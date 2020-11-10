Олександр Усик поспілкувався з футболістами української збірної.

Український боксер Олександр Усик відвідав перше тренування збірної України в Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Усик відвідав тренування на запрошення головного тренера збірної Андрія Шевченка. Попередньо боксер здав ПЛР-тест на коронавірус, який показав негативний результат.

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Перед початком заняття Шевченко представив гравцям Усика, який побажав футболістам успіхів.

"Побажав їм гарного тренування. У них попереду три дуже важливі ігри. Я з ними поспілкувався в роздягальні. Коли вони вже вийшли на поле, то я знаю, що вони вже готові до тренування і відволікати їх не треба. Тому я розмовляв з Андрієм Миколайовичем. Бажаю їм тільки перемоги, хороших ігор і боротися до кінця, не давати нікому спуску. Хлопці у нас всі сильні, амбітні. Дуже хочеться бачити їхні перемоги", - сказав Усик в інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2/3".

Збірна України: матчі в листопаді

Гра на виїзді з Польщею 11 листопада стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021.

14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Через коронавірус збірної України не допоможе ціла низка футболістів "Динамо". З цієї причини Андрій Шевченко додатково викликав в команду двох воротарів.

Напередодні українська команда провела перше тренування на зборі.

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Автор: Антон Дудар