Футболіст збірної України Олександр Зінченко включений до символічної збірної Англійської Прем'єр-ліги за підсумками 20-го туру.
Зінченко увійшов до команди тижня за оцінками порталу WhoScored.com.
За матч проти "Вест Бромвіча", в якому "Манчестер Сіті" здобув перемогу з рахунком 5:0, Зінченко отримав оцінку 7,45. У команді тижня він зайняв позицію на лівому фланзі оборони.
"Зінченку не вдалося взяти участь у голах "Сіті", проте він виглядав солідно на лівому фланзі оборони. На рахунку 24-річного гравця три виноси і 89,3% точних передач", - відзначили в WhoScored.
Збірна 20-го туру в АПЛ
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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"
- Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
- У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
- У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 12 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.
- У 2021 році Зінченко вже п'ять разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті".
- Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.
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