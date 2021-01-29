Олександр Зінченко провів успішний матч за "Манчестер Сіті".

Футболіст збірної України Олександр Зінченко включений до символічної збірної Англійської Прем'єр-ліги за підсумками 20-го туру.

Зінченко увійшов до команди тижня за оцінками порталу WhoScored.com.

За матч проти "Вест Бромвіча", в якому "Манчестер Сіті" здобув перемогу з рахунком 5:0, Зінченко отримав оцінку 7,45. У команді тижня він зайняв позицію на лівому фланзі оборони.

"Зінченку не вдалося взяти участь у голах "Сіті", проте він виглядав солідно на лівому фланзі оборони. На рахунку 24-річного гравця три виноси і 89,3% точних передач", - відзначили в WhoScored.

Збірна 20-го туру в АПЛ

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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 12 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

У 2021 році Зінченко вже п'ять разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті".

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

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Автор: Антон Дудар