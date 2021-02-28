Олександр Зубков провів блискучий матч за "Ференцварош".

Півзахисник збірної України Олександр Зубков відзначився дублем за "Ференцварош" у матчі чемпіонату Угорщини проти МТК.

Перший гол у матчі українець забив вже на 48-й секунді. Зубков опинився з м'ячем перед штрафним і завдав потужного удару в "дев'ятку". А на 23-й хвилині він оформив дубль.

Читайте також"Мене аж трусить": футболіст збірної України ледь не потрапив в аварію (відео)На рахунку Зубкова тепер 3 голи в 24 матчах за "Ференцварош" в цьому сезоні. Безгольова серія українця тривала з 5 грудня минулого року.

Відзначимо, що команда Сергія Реброва не втримала перевагу в цій зустрічі і не реалізувала пенальті в кінцівці - матч завершився з рахунком 2:2. Тим не менш, "Ференцварош" впевнено лідирує в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи найближчого переслідувача на 15 очок.

Відео першого голу Зубкова опубліковано на сторінці M4Sport в Facebook.

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Автор: Антон Дудар