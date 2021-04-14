Жіноча збірна України програла команді Північної Ірландії в плей-офф за право виступити на Євро-2022 (1:2 вдома і 0:2 в гостях).
У повторній грі на полі стався досить дивний епізод - на 87-й хвилині матчу українка Натія Панцулая заробила безглузду червону картку.
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Панцулая була першою на м'ячі, який котився в бік штрафного української збірної. Але замість того, щоб взяти його під контроль, вона вирішила піти на суперницю, яка була досить далеко і не мала шансів опинитися на м'ячі першою. Судячи з усього, Панцулая хотіла, щоб м'яч прикотився до голкіпера, але припустилася помилки.
У підсумку українка врізалася в футболістку збірної Північної Ірландії, збивши її з ніг, і отримала червону картку.
У час, що залишився, Україна в меншості пропустила ще раз.
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