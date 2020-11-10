Наставник збірної України пообіцяв дати бій супернику, попри товариський статус матчу.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від контрольного поєдинку проти Польщі на виїзді.

Читайте такожГоловна зірка збірної Польщі пропустить матч з Україною

Прес-конференцію фахівця опублікував YouTube-канал УАФ.

"Я в першу чергу радий, що ми граємо зі збірною Польщі. Чудові гравці, чудова команда і ми раді завтра зіграти з ними. Хоча час не найкращий через COVID-19, але ми дамо можливість комусь проявити себе.

У нас є кістяк команди, який весь час доповнюється, є конкуренція. Вона жива і проявляється на полі. У нас немає основного складу і резервного. Гравці відстоюють своє право виходити на поле. Ми балансуємо так команду, щоб вона успішно зіграла три гри - товариський матч і дві гри в Лізі націй", - сказав Шевченко.

Тренер з розумінням сприйняв новину про те, що за поляків не зіграє бомбардир "Баварії" Роберт Левандовскі:

"Кожен з нас вирішує свої певні завдання. Завдання тренера збірної Польщі - дати відпочити основним гравцям, щоб вони були свіжими на основні ігри. У мене таке ж завдання. Тим не менш, ми постараємося виставити максимально бойові склади на матч, тому гра буде цікава".

Польща - Україна: перед матчем

Матч Польща - Україна пройде 11 листопада в Хожуві. Де дивитися матч по ТБ.

Гра з Польщею стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Через коронавірус збірній України не допоможе ціла низка футболістів "Динамо". З цієї причини Андрій Шевченко додатково викликав у команду двох воротарів.

Збірні України та Польщі зустрічалися між собою 8 разів - по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.

9 листопада збірна України провела перше тренування в рамках підготовчого збору.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь