Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від контрольного поєдинку проти Польщі на виїзді.
Читайте такожГоловна зірка збірної Польщі пропустить матч з Україною
Прес-конференцію фахівця опублікував YouTube-канал УАФ.
"Я в першу чергу радий, що ми граємо зі збірною Польщі. Чудові гравці, чудова команда і ми раді завтра зіграти з ними. Хоча час не найкращий через COVID-19, але ми дамо можливість комусь проявити себе.
У нас є кістяк команди, який весь час доповнюється, є конкуренція. Вона жива і проявляється на полі. У нас немає основного складу і резервного. Гравці відстоюють своє право виходити на поле. Ми балансуємо так команду, щоб вона успішно зіграла три гри - товариський матч і дві гри в Лізі націй", - сказав Шевченко.
Тренер з розумінням сприйняв новину про те, що за поляків не зіграє бомбардир "Баварії" Роберт Левандовскі:
"Кожен з нас вирішує свої певні завдання. Завдання тренера збірної Польщі - дати відпочити основним гравцям, щоб вони були свіжими на основні ігри. У мене таке ж завдання. Тим не менш, ми постараємося виставити максимально бойові склади на матч, тому гра буде цікава".
Польща - Україна: перед матчем
- Матч Польща - Україна пройде 11 листопада в Хожуві. Де дивитися матч по ТБ.
- Гра з Польщею стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.
- Через коронавірус збірній України не допоможе ціла низка футболістів "Динамо". З цієї причини Андрій Шевченко додатково викликав у команду двох воротарів.
- Збірні України та Польщі зустрічалися між собою 8 разів - по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.
- 9 листопада збірна України провела перше тренування в рамках підготовчого збору.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram