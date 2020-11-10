Сергій Сидорчук травмував Віктора Корнієнка в матчі 9-го туру.

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук вибачився перед захисником "Шахтаря" Віктором Корнієнком, якого травмував у матчі 9-го туру УПЛ.

Про це Корнієнко розповів у коментарі "Футбол NEWS".

"Це був ігровий момент, у кожного можуть бути такі помилки. Сидорчук вчинив по-людськи - написав мені, вибачився", - сказав Корнієнко.

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Захисник "Шахтаря" також зазначив, що засмутився через те, що не зможе вперше поїхати в збірну України:

"Кожен футболіст мріє про такий виклик. Настрій був позитивний, готовий був їхати, доводити, а коли мені сказали на 99%, що ти не поїдеш, десь маленька сльоза потекла, чесно можу сказати. Потім я якось взяв себе в руки і зрозумів, що не треба опускати голову. Потрібно сподіватися на те, що повернуся сильнішим і проявлю себе ще краще".

Нагадаємо, Сидорчук завдав травму Корнієнку наприкінці першого тайму матчу "Динамо" - "Шахтар". Капітан "Динамо" за свій фол після VAR отримав пряму червону картку.

Віктор Корнієнко: дебютний сезон у "Шахтарі"

Корнієнко минулий сезон провів на правах оренди в "Маріуполі", а в цьому повернувся в "Шахтар", де у зв'язку з травмою Ісмаїлі закріпився на позиції лівого захисника.

21-річний захисник дебютував за "Шахтар" 20 вересня в матчі проти "Зорі". В його активі 10 матчів і 2 гольові передачі у складі "гірників".

Через травму Корнієнко більше не зможе вийти на поле цього року.

У листопаді він вперше в кар'єрі отримав виклик до збірної України.

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Автор: Антон Дудар