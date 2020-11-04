Неприємний інцидент стався з гравцями ПСЖ напередодні гри з "РБ Лейпциг".

Футболісти французького ПСЖ застрягли в ліфті перед матчем 3-го туру Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпциг".

Інцидент стався в Німеччині.

У ліфті застрягли Анхель Ді Марія, Леандро Паредес, Маркіньос, Преснель Кімпембе, Абду Діалло, Мойзе Кін, Ідрісса Гуйє, Кайс Руїс-Атіль і Колін Дагба.

Відео в мережу виклав ще один гравець паризького клубу Левен Кюрзава.

Він також повідомив, що гравці просиділи в ліфті близько 50 хвилин. Вивільняти їх з полону приїхали рятувальники.

Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur 😭😭😭 pic.twitter.com/nJBfJoXgUw — Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020

Матч між "РБ Лейпциг" - ПСЖ пройде 4 листопада.

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Автор: Антон Дудар