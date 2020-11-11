Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров порівняв Роберта Левандовськи з Андрієм Шевченком.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров провів порівняння між нинішнім наставником збірної України Андрієм Шевченком і форвардом Баварії Робертом Левандовськи.

Про це він розповів у своєму польському ресурсу WP Sportowe Fakty.

"Різний час, різні футболісти, різні люди. Не люблю таких порівнянь. Шевченко прекрасно виступав у ЛЧ у складі Динамо і Мілана, Роберт робить теж саме в німецьких клубах", - заявив він.

Сергій Ребров заявив, що Андрію Шевченку було легше виграти Золотий м'яч, ніж Роберту Левандовськи.

"З точки зору отримання Золотого м'яча, як на мене, Шевченку було легше ніж Левандовськи. Він не грав в епоху Мессі і Роналду. Ці два гравці практично позбавили інших шансів отримати ЗМ. У всьому світі люди звикли, що Золотий м'яч отримує або Роналду, або Мессі. Протягом багатьох років кар'єри Роберта існує цей "шаблон", тому що до нього за останні роки звик світ. За часів Шевченка не було одного або двох футболістів, які б настільки домінували", - стверджує український фахівець.

Роберт Левандовськи: нагороди цього року

Нападник "Баварії" Роберт Левандовськи був визнаний кращим футболістом сезону 2019-2020 за версією УЄФА.

За підсумками голосування тренерів команд-учасниць єврокубків 2019-2020 і журналістів з 55 країн Левандовськи набрав 477 очок і з величезним відривом випередив Кевіна де Брейне з "Манчестер Сіті" (90 очок) і свого одноклубника Мануеля Нойєра (66 очок).

Роберт Левандовськи також вважався головним претендентом на "Золотий м'яч-2020", проте цього року вручення нагороди скасували.

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Автор: Олег Давигора