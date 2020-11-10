Роберт Левандовскі та інші провідні гравці поляків не зіграють у контрольному поєдинку.

Нападник "Баварії" Роберт Левандовскі, а також ряд інших лідерів збірної Польщі не гратимуть в контрольному матчі проти збірної України.

Про це повідомив головний тренер поляків Єжи Бженчек, передає "Футбол NEWS".

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"Футболісти, які виступали в єврокубках і проводять багато матчів за свої клуби, відпочиватимуть у зустрічі з Україною. Це стосується не тільки Роберта Левандовскі", - сказав Бженчек.

Відзначимо, що на рахунку Левандовскі 15 голів у 13 матчах за "Баварію" в нинішньому сезоні.

Польща - Україна: перед матчем

Матч Польща - Україна пройде 11 листопада в Хожуві. Де дивитися матч по ТБ.

Гра з Польщею стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Через коронавірус збірній України не допоможе ціла низка футболістів "Динамо". З цієї причини Андрій Шевченко додатково викликав в команду двох воротарів.

Збірні України та Польщі зустрічалися між собою 8 разів - по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.

9 листопада збірна України провела перше тренування в рамках підготовчого збору.

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Автор: Антон Дудар