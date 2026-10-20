Терпець урвався: в Британії вводять штрафи за музику та відео без навушників у транспорті

У Великій Британії розпочато загальнонаціональну кампанію, яка закликає пасажирів користуватися навушниками.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем розпочав кампанію проти порушників спокою в громадському транспорті, яка надає місцевим транспортним органам право накладати штрафи у розмірі до 100 фунтів стерлінгів (трохи більше 6000 гривень) на пасажирів, які слухають музику або дивляться відео в громадському транспорті без навушників. Цю звичку раніше визнали одним із найгірших нових туристичних трендів.

"Кожен із нас хоча б раз опинявся у поїзді, де хтось вмикав на повну гучність музику чи відео зі свого телефону. Це діє на нерви й може швидко зіпсувати всю поїздку. Тому ми запускаємо загальнонаціональну кампанію, яка закликає пасажирів користуватися навушниками... Здавалося б, дрібниця, але вона зробить наші поїздки хоч трохи комфортнішими для всіх нас", – цитує Бернема The Independent.

Згідно з нещодавнім опитуванням YouGov, понад 60% респондентів підтримують вжиття заходів проти тих, хто вмикає музику чи відео на повну гучність. Більше того, люди готові піти набагато далі запропонованих владою ініціатив: вони виступають за те, щоб збільшити розмір штрафів удесятеро – до 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 60 130 гривень).

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Крім того, відповідно до нового закону про автобусні перевезення, місцеві органи влади отримали нові повноваження для боротьби з використанням вейпів та залишенням сміття в автобусах.

Як у світі борються з пасажирами без навушників

Як повідомляв УНІАН.Туризм, американська авіакомпанія United Airlines зобов'язала пасажирів використовувати навушники під час прослуховування будь-якого аудіо або перегляду відео на борту. Порушників можуть висадити з літака.

Загалом же у світі поки що з цією проблемою намагаються боротися менш радикально, апелюючи до совісті та свідомості пасажирів – шляхом розміщення відповідних інформаційних плакатів. Однак, судячи з кількості тих, хто любить слухати свою музику або дивитися відео без навушників, м'які заходи не дають результату.

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