Терпець урвався: в Британії вводять штрафи за музику та відео без навушників у транспорті

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем розпочав кампанію проти порушників спокою в громадському транспорті, яка надає місцевим транспортним органам право накладати штрафи у розмірі до 100 фунтів стерлінгів (трохи більше 6000 гривень) на пасажирів, які слухають музику або дивляться відео в громадському транспорті без навушників. Цю звичку раніше визнали одним із найгірших нових туристичних трендів.
"Кожен із нас хоча б раз опинявся у поїзді, де хтось вмикав на повну гучність музику чи відео зі свого телефону. Це діє на нерви й може швидко зіпсувати всю поїздку. Тому ми запускаємо загальнонаціональну кампанію, яка закликає пасажирів користуватися навушниками... Здавалося б, дрібниця, але вона зробить наші поїздки хоч трохи комфортнішими для всіх нас", – цитує Бернема The Independent.
Згідно з нещодавнім опитуванням YouGov, понад 60% респондентів підтримують вжиття заходів проти тих, хто вмикає музику чи відео на повну гучність. Більше того, люди готові піти набагато далі запропонованих владою ініціатив: вони виступають за те, щоб збільшити розмір штрафів удесятеро – до 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 60 130 гривень).
Крім того, відповідно до нового закону про автобусні перевезення, місцеві органи влади отримали нові повноваження для боротьби з використанням вейпів та залишенням сміття в автобусах.
Як у світі борються з пасажирами без навушників
Як повідомляв УНІАН.Туризм, американська авіакомпанія United Airlines зобов'язала пасажирів використовувати навушники під час прослуховування будь-якого аудіо або перегляду відео на борту. Порушників можуть висадити з літака.
Загалом же у світі поки що з цією проблемою намагаються боротися менш радикально, апелюючи до совісті та свідомості пасажирів – шляхом розміщення відповідних інформаційних плакатів. Однак, судячи з кількості тих, хто любить слухати свою музику або дивитися відео без навушників, м'які заходи не дають результату.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Південній Кореї оштрафували пасторів, які влаштували гучну проповідь у літаку
- "За це можуть навіть позбавити волі": українка назвала 5 несподіваних заборон у Німеччині
- У Британії авіакомпаніям заборонять розділяти дітей з батьками в літаках
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.