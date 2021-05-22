Роман Безус набрав чудову форму.

30-річний екс-півзахисник "Динамо", "Ворскли" й "Дніпра" Роман Безус відзначився забитим м'ячем та результативною передачею за "Гент" у вирішальному поєдинку чемпіонату Бельгії проти "Мехелена".

На кону стояв вихід у кваліфікацію Ліги конференцій. Роман Яремчук та його тезка Безус розпочали гру з перших хвилин, а Мар'ян Швед просидів у запасі "Мехелену" весь матч.

На 57-й хвилині Безус відкрив рахунок в зустрічі ударом головою, а згодом допоміг забити нідерландському форварду Тіссудалі, віддавши йому асист. Тепер в Безуса за системою "гол+пас" у 28 поєдинках вже "7+5" в цьому сезоні Ліги Жупіле за "Гент".

Яремчука замінили на 79-й хвилині. На додачу, Безус отримав на початку другого тайму жовту картку.

"Мехелен" - "Гент" - 1:2

Голи: Дрейф, 72 (пен.) – Безус, 57, Тіссудалі, 67

Таким чином, "Гент" Безуса і Яремчука здобув путівку до другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

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Автор: Артем Будрін