Нападник заявив, що навряд чи покине "Гент" до літа.

Український нападник "Гента" Роман Яремчук прокоментував ситуацію зі своїм можливим трансфером.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

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Форвард підкреслив, що навряд чи покине "Гент" в зимове міжсезоння:

"У своїй голові я чітко бачу, як повинна розвиватися моя кар'єра. На даний момент залишати "Гент" взимку - це складне рішення. Звичайно, якщо є хороший варіант, хороша команда - треба ризикувати, але ти повинен розуміти, що попереду Євро, ти повинен бути у формі, ти повинен забивати, у тебе повинна бути впевненість у своїх силах".

"Для мене найголовніше - це розвиток, розвиток в розумінні гри, додавати в кожному компоненті гри. Я можу це робити в "Генті" на даний момент", - додав він.

За словами Яремчука, його трансфер не залежить від його бажання:

"Чи я піду - я це більше не вирішую. Мої бажання, можна сказати, тут не враховують. Є люди, які вирішують за мене. Тому моє завдання бути сконцентрованим, готовим до кожного матчу і забивати якомога більше голів, щоб бути в хорошій формі до Євро".

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

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Автор: Антон Дудар