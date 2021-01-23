Український нападник "Гента" Роман Яремчук прокоментував ситуацію зі своїм можливим трансфером.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".
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Форвард підкреслив, що навряд чи покине "Гент" в зимове міжсезоння:
"У своїй голові я чітко бачу, як повинна розвиватися моя кар'єра. На даний момент залишати "Гент" взимку - це складне рішення. Звичайно, якщо є хороший варіант, хороша команда - треба ризикувати, але ти повинен розуміти, що попереду Євро, ти повинен бути у формі, ти повинен забивати, у тебе повинна бути впевненість у своїх силах".
"Для мене найголовніше - це розвиток, розвиток в розумінні гри, додавати в кожному компоненті гри. Я можу це робити в "Генті" на даний момент", - додав він.
За словами Яремчука, його трансфер не залежить від його бажання:
"Чи я піду - я це більше не вирішую. Мої бажання, можна сказати, тут не враховують. Є люди, які вирішують за мене. Тому моє завдання бути сконцентрованим, готовим до кожного матчу і забивати якомога більше голів, щоб бути в хорошій формі до Євро".
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.
У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниц" і що хоче покинути "Гент". Взимку також повідомлялося, що форвард хоче перебратися в топ-чемпіонат.
За інформацією ЗМІ, "Гент" хоче виручити за Яремчука 20-25 мільйонів євро. Клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою.
Головний тренер "Гента" взимку прояснив майбутнє Яремчука.
Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
У поточному сезоні на рахунку Яремчука 12 голів і 4 результативні передачі в 22 матчах за бельгійський клуб.
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