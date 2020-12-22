Роман Яремчук / фото REUTERS

Гравець збірної України Роман Яремчук має намір змінити клубну прописку в найближче трансферне вікно.

Про це у своїй програмі на YouTube повідомив журналіст Ігор Циганик.

За його словами, пріоритетом для форварда є топ-чемпіонат.

"Яремчук хоче піти з "Гента", а пріоритет - топ-чемпіонат. Або топ-клуб не з топ-5 чемпіонатів. "Рома" ним цікавилася раніше. І "Галатасарай". Питання в грошах, які запропонують "Генту". Але те, що Яремчук може піти взимку, це однозначно", - зазначив Циганик.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

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Автор: УНІАН