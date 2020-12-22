Український нападник може змінити клуб у найближче трансферне вікно.

Гравець збірної України Роман Яремчук має намір змінити клубну прописку в найближче трансферне вікно.

Про це у своїй програмі на YouTube повідомив журналіст Ігор Циганик.

За його словами, пріоритетом для форварда є топ-чемпіонат.

"Яремчук хоче піти з "Гента", а пріоритет - топ-чемпіонат. Або топ-клуб не з топ-5 чемпіонатів. "Рома" ним цікавилася раніше. І "Галатасарай". Питання в грошах, які запропонують "Генту". Але те, що Яремчук може піти взимку, це однозначно", - зазначив Циганик.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.

У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниці" і що хоче покинути "Гент".

Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.

У поточному сезоні на рахунку Яремчука 11 голів і 4 результативні передачі в 21 матчі за бельгійський клуб.

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Автор: УНІАН