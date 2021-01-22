Роман Яремчук відзначився в матчі проти "Генка".

Нападник "Гента" Роман Яремчук забив гол у матчі 25-го туру чемпіонату Бельгії проти "Генка" (1:1).

У компенсований до першого тайму час Яремчук відзначився ударом головою після подачі з правого флангу. Українець досить ефектно направив м'яч під дальню штангу.

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Для Яремчука цей гол став 50-м у футболці "Гента" в 133 матчах. 37 м'ячів він забив у чемпіонаті Бельгії, 9 - у Лізі Європи, 3 - у Кубку Бельгії, 1 - у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук порівняв гол Яремчука з голами зіркового форвада Златана Ібрагімовича.

"Його гол - це був рівень Ібрагімовича. Те, як він поклав цей м'яч під дальню штангу - це неймовірно", - цитує Ванхазебрука офіційний сайт "Гента".

Додамо, що в цьому матчі Яремчук також заробив на собі фол, після якого суперник був вилучений з поля.

Відео голу українця опублікував YouTube-канал "Гента".

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Автор: Антон Дудар