Нападник "Гента" Роман Яремчук забив гол у матчі 25-го туру чемпіонату Бельгії проти "Генка" (1:1).
У компенсований до першого тайму час Яремчук відзначився ударом головою після подачі з правого флангу. Українець досить ефектно направив м'яч під дальню штангу.
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Для Яремчука цей гол став 50-м у футболці "Гента" в 133 матчах. 37 м'ячів він забив у чемпіонаті Бельгії, 9 - у Лізі Європи, 3 - у Кубку Бельгії, 1 - у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Головний тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук порівняв гол Яремчука з голами зіркового форвада Златана Ібрагімовича.
"Його гол - це був рівень Ібрагімовича. Те, як він поклав цей м'яч під дальню штангу - це неймовірно", - цитує Ванхазебрука офіційний сайт "Гента".
Додамо, що в цьому матчі Яремчук також заробив на собі фол, після якого суперник був вилучений з поля.
Відео голу українця опублікував YouTube-канал "Гента".
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.
У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниці" і що хоче покинути "Гент". Взимку також повідомлялося, що форвард хоче перебратися в топ-чемпіонат.
За інформацією ЗМІ, "Гент" хоче виручити за Яремчука 20-25 мільйонів євро. Клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою.
Головний тренер "Гента" взимку прояснив майбутнє Яремчука.
Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
У поточному сезоні на рахунку Яремчука 12 голів і 4 результативні передачі в 22 матчах за бельгійський клуб.
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