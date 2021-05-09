Руслан відкрив рахунок у суперрезультативній зустрічі.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив черговий м'яч за італійську "Аталанту". Українець відзначився в поєдинку 35-го туру Серії А проти "Парми".

Малиновський вийшов на поле з перших хвилин. На 12-й хвилині він прийняв м'яча на межі карного майданчика, розвернувся і потужно пробив у лівий кут воріт. Воротар суперника був безсилим проти такого ефектного пострілу.

А на 58-й хвилині українця замінив росіянин Олексій Міранчук, який поставив крапку в цьому матчі. "Аталанта" в підсумку розгромила суперника з рахунком 5:2.

За версією WhoScored, Малиновський став найкращим гравцем матчу одразу після автора дублю Луїса Муріеля. В колумбійського нападника оцінка - 8,1, а в нашого Руслана - 7,8.

В останніх п'яти поєдинках Серії А екс-півзахисник "Зорі" відзначився чотири рази. Загалом цей м'яч став сьомим забитим в нинішньому сезоні чемпіонату Італії для Руслана. Ця перемога дозволила бергамаскам піднятися на друге місце й за три тури до фінішу серйозно претендувати на срібні медалі.

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

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Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 39 матчів, 8 голів і 10 асистів у складі клубу з Бергамо.

У квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

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Автор: Артем Будрін