Серхіо Рамос упустив можливість оформити дубль у грі зі Швейцарією, але при цьому все одно провів Історичний поєдинок.

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос провів найбільшу кількість матчів на міжнародному рівні серед усіх європейців в історії.

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Рекорд було встановлено 34-річним центральним захисником у матчі п'ятого туру Ліги націй 2020-2021 проти Швейцарії (1:1). Для Рамоса це був 177-й поєдинок у футболці "Фурії Рохи".

Довгий час перше місце за кількістю матчів за збірну належало знаменитому італійському воротареві Джанлуїджі Буффону - 176. Світовий рекорд поки тримається - це 184 матчі на рахунку єгипетського футболіста Ахмеда Хассана.

При цьому Рамос міг принести іспанцям перемогу, але після перерви не реалізував відразу два пенальті у ворота швейцарців. Обидва рази дуель виграв воротар Ян Зоммер, а іспанський капітан перервав серію з 25 поспіль забитих 11-метрових, яка почалася ще в травні 2018 року.

Збірна Іспанії в Лізі націй: головне

Іспанці після п'яти турів набрали 8 очок і посідають друге місце в групі 4 Ліги А.

У шостому матчі квартету "Фурія Роха" зустрінеться вдома з Німеччиною. У цьому матчі визначиться команда, яка вийде в плей-офф.

Збірна України також була суперником іспанців по групі. На виїзді українці зазнали поразки з рахунком 0:4, а вдома сенсаційно перемогли - 1:0.

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Автор: Данило Слесь