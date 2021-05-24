"Аталанта" Руслана Малиновського завоювала бронзові медалі, а "Наполі" втратив грандіозну нагоду.

В останньому 38-му турі чемпіонату Італії розв'язалися всі інтриги.

"Мілан" обіграв "Аталанту" та став срібним призером чемпіонату. Клуб Руслана Малиновського фінішував третім.

А "Наполі" сам підставив себе. Неаполітанці могли б спокійно вигравати "Верону" та викидати "Ювентус" за борт топ-4. Проте підопічні Ріно Гаттузо зіграли внічию. "Ювентус" цим подарунком скористався та увірвався на 4-е місце. Туринці розгромили "Болонью", а Кріштіану Роналду просидів в запасі весь матч через рішення головного тренера. Тому саме "Юве" крокує в Лігу чемпіонів, а "Наполі" буде набиратися досвіду в Лізі Європи наступного сезону.

"Аталанта" - "Мілан" - 0:2

Голи: Кессі, 43 (пенальті), 90+3 (пенальті)

"Аталанта": Голліні, Ромеро, Толой (Паломіно, 87), Джимсіті, Мехле (Пашаліч, 79), Де Роон, Фройлер (Міранчук, 87), Гозенс, Пессіна (Муріель, 46), Малиновський, Д. Сапата

"Мілан": Доннарумма, Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес, Кессі, Беннасер (Круніч, 61), Салемакерс (Далот, 79), Діас (Мейте, 62), Чалханоглу, Леау (Манджукіч, 79)

"Наполі" - "Верона" - 1:1

Голи: Ррахмані, 61 - Фараоні, 69

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Манолас, Ррахмані, Хюсай (Руї, 71), Бакайоко (Петанья, 81), Руїс, Лосано (Політано, 68), Зелінські (Мертенс, 71), Інсіньє, Осімхен

"Болонья" - "Ювентус" - 1:4

Голи: Орсоліні, 85 - К'єза, 6, Мората, 29, 47, Рабіо, 45+2

"Ювентус": Щенсни (Пінсольо, 68), Куадрадо, Де Лігт (Бонуччі, 46), К'єлліні (Артур, 58), Сандро, Рабіо, Даніло (Бернардескі, 67), Кулусевскі, К'єза (МакКенні, 58), Мората, Дібала

Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Італії.

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Автор: Артем Будрін