В останньому 38-му турі чемпіонату Італії розв'язалися всі інтриги.
"Мілан" обіграв "Аталанту" та став срібним призером чемпіонату. Клуб Руслана Малиновського фінішував третім.
А "Наполі" сам підставив себе. Неаполітанці могли б спокійно вигравати "Верону" та викидати "Ювентус" за борт топ-4. Проте підопічні Ріно Гаттузо зіграли внічию. "Ювентус" цим подарунком скористався та увірвався на 4-е місце. Туринці розгромили "Болонью", а Кріштіану Роналду просидів в запасі весь матч через рішення головного тренера. Тому саме "Юве" крокує в Лігу чемпіонів, а "Наполі" буде набиратися досвіду в Лізі Європи наступного сезону.
"Аталанта" - "Мілан" - 0:2
Голи: Кессі, 43 (пенальті), 90+3 (пенальті)
"Аталанта": Голліні, Ромеро, Толой (Паломіно, 87), Джимсіті, Мехле (Пашаліч, 79), Де Роон, Фройлер (Міранчук, 87), Гозенс, Пессіна (Муріель, 46), Малиновський, Д. Сапата
"Мілан": Доннарумма, Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес, Кессі, Беннасер (Круніч, 61), Салемакерс (Далот, 79), Діас (Мейте, 62), Чалханоглу, Леау (Манджукіч, 79)
"Наполі" - "Верона" - 1:1
Голи: Ррахмані, 61 - Фараоні, 69
"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Манолас, Ррахмані, Хюсай (Руї, 71), Бакайоко (Петанья, 81), Руїс, Лосано (Політано, 68), Зелінські (Мертенс, 71), Інсіньє, Осімхен
"Болонья" - "Ювентус" - 1:4
Голи: Орсоліні, 85 - К'єза, 6, Мората, 29, 47, Рабіо, 45+2
"Ювентус": Щенсни (Пінсольо, 68), Куадрадо, Де Лігт (Бонуччі, 46), К'єлліні (Артур, 58), Сандро, Рабіо, Даніло (Бернардескі, 67), Кулусевскі, К'єза (МакКенні, 58), Мората, Дібала
Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Італії.
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