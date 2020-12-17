УАФ покарала "Інгулець" за те, що клуб не зумів підготувати поле.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс вердикт щодо скасованого матчу 13-го туру УПЛ "Інгулець" - "Шахтар".

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

УАФ присудила "Інгульцю" технічну поразку з рахунком 0:3, а "Шахтарю" - відповідно перемогу в матчі.

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Відзначається, що КДК встановив провину "Інгульця" в тому, що не була забезпечена належна підготовка футбольного поля до матчу.

Також "Інгулець" має заплатити штраф у розмірі 50 тисяч гривень.

Скасування матчу "Інгулець" - "Шахтар": що потрібно знати

Поєдинок 13-го туру мав відбутися 13 грудня на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.

За кілька годин до гри делегат матчу після наради з арбітрами скасував гру через неготовність поля. На стадіоні не був включений підігрів, через що газон обмерзнув. Зі слів арбітра,"бутси не входили в землю і було дуже слизько".

"Інгулець" попросив "Шахтар" перенести матч на весну, але "гірники" відмовилися.

Таким чином, "Шахтар" набрав 29 очок за підсумками 13 турів і на 1 очко відстає від "Динамо" в таблиці. "Інгулець" (11 очок) йде десятим.

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Автор: Антон Дудар