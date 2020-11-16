Володимир Петкович зазначив, що його команда не буде відсиджуватися в захисті проти українців.

Головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович поділився очікуваннями від матчу проти України в шостому турі групового етапу Ліги націй.

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Слова фахівця наводить zbirna.com.

"Команда витратила багато сил в матчі проти Іспанії, але завтра ввечері вона буде в повній готовності. Після фінального свистка я відразу подумав про наступну гру, оскільки буде відсутнє багато гравців. Ось чому ми довикликали ще трьох виконавців.

Нам дуже важливо залишитися в Лізі А, щоб знову грати проти таких хороших команд, як Іспанія. Ми хочемо перемогти завтра і горді тим, що змогли забезпечити матчу з Україною статус своєрідного плей-офф", - сказав Петкович.

Тренер додав, що розраховує на гру першим номером у майбутньому поєдинку:

"Стиль гри потрібно адаптувати до суперника. У матчі з Іспанією ми були змушені частенько діяти від оборони. Проти України це буде виглядати інакше. Наша мета - домінувати в поєдинку з кожним суперником. Залежно від можливості, звичайно.

Україна - хороша команда. Вона сильна в русі і єдиноборствах. Вона демонструє специфічний стиль, що ми вже могли оцінити".

Швейцарія - Україна: перед матчем

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Автор: Данило Слесь