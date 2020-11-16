Головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович поділився очікуваннями від матчу проти України в шостому турі групового етапу Ліги націй.
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Слова фахівця наводить zbirna.com.
"Команда витратила багато сил в матчі проти Іспанії, але завтра ввечері вона буде в повній готовності. Після фінального свистка я відразу подумав про наступну гру, оскільки буде відсутнє багато гравців. Ось чому ми довикликали ще трьох виконавців.
Нам дуже важливо залишитися в Лізі А, щоб знову грати проти таких хороших команд, як Іспанія. Ми хочемо перемогти завтра і горді тим, що змогли забезпечити матчу з Україною статус своєрідного плей-офф", - сказав Петкович.
Тренер додав, що розраховує на гру першим номером у майбутньому поєдинку:
"Стиль гри потрібно адаптувати до суперника. У матчі з Іспанією ми були змушені частенько діяти від оборони. Проти України це буде виглядати інакше. Наша мета - домінувати в поєдинку з кожним суперником. Залежно від можливості, звичайно.
Україна - хороша команда. Вона сильна в русі і єдиноборствах. Вона демонструє специфічний стиль, що ми вже могли оцінити".
Швейцарія - Україна: перед матчем
- Матч Швейцарія - Україна має відбутися в Люцерні 17 листопада. Початок - о 21.45. Де дивитися матч по ТБ.
- Перед матчем стало відомо, що у трьох футболістів збірної України підтвердився коронавірус. Перед грою українські футболісти ще раз пройдуть тестування, після чого вирішиться доля поєдинку.
- За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.
Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців в Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.
- У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.
- У п'ятому турі Україна поступилася Німеччині, а швейцарці зіграли внічию з Іспанією.
- Перед матчем зі Швейцарією тренерський штаб збірної України викликав трьох дебютантів.
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