Команді Андрія Шевченка дозволили провести вечірнє тренування.

Доля матчу збірної України проти Швейцарії в Лізі націй вирішиться після додаткового тестування українських футболістів.

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Про це повідомляє УАФ.

Організатори поєдинку і влада Люцерна дозволили команді провести вечірнє тренування, яке відбудеться після прес-конференції Андрія Шевченка.

Гравці прибудуть на стадіон "Свісспорарена" за годину до тренування і здадуть додаткові ПЛР-тести, результати яких будуть вирішальним фактором у питанні проведення матчу.

Швейцарія - Україна: перед матчем

Матч Швейцарія - Україна має відбутися в Люцерні 17 листопада. Початок - о 21.45.

Перед матчем стало відомо, що у трьох футболістів збірної України підтвердився коронавірус. Вони вже ізольовані в готельних номерах від решти команди.

За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.

Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.

У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.

У п'ятому турі Україна поступилася Німеччині, а швейцарці зіграли внічию з Іспанією.

Ще до матчу з німцями у складі збірної України коронавірус підтвердився у чотирьох футболістів.

Перед матчем зі Швейцарією тренерський штаб збірної України викликав трьох дебютантів.

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Автор: Данило Слесь