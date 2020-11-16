Збірна України здасть тести перед вечірнім тренуванням / фото УАФ

Доля матчу збірної України проти Швейцарії в Лізі націй вирішиться після додаткового тестування українських футболістів.

Читайте такожШвейцарія - Україна: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Про це повідомляє УАФ.

Організатори поєдинку і влада Люцерна дозволили команді провести вечірнє тренування, яке відбудеться після прес-конференції Андрія Шевченка.

Гравці прибудуть на стадіон "Свісспорарена" за годину до тренування і здадуть додаткові ПЛР-тести, результати яких будуть вирішальним фактором у питанні проведення матчу.

Швейцарія - Україна: перед матчем

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь