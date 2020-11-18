Журналіст назвав евакуацію єдиного футболіста бортом на 180 місць «піар-компанією» Павелка.

Українська асоціація футболу (УАФ) не проявила реальної турботи про українських футболістів і показала себе в «вкрай непривабливому світлі», замовивши 180-місний літак "Ембраєр" для евакуації з Лейпцига до Києва одного зараженого COVID-19 футболіста збірної України після скасування матчу зі Швейцарією.

Про це пише у своїй колонці для Гордона спортивний журналіст Сергій Васильєв, відзначаючи, що футболіста могли забрати додому і раніше.

"Про здоров'я хворих людей реально ніхто не думав. Важливо було підігнати піар-картинку під дату вильоту "рятівного рейсу", про який подбав особисто Павелко», - зазначає журналіст.

Нагадаємо, так як "динамівці" Віктор Циганков, Сергій Сидорчук і Вадим Комардін полетіли раніше на спеціальному чартері з Києва, в "Ебраєрі" летів єдиний футболіст. Ним виявився гравець "Шахтаря" Віктор Коваленко.

"Рівень компетенції та компетентності персоналу, який обслуговує головну національну команду, особливо в період пандемії, не повинен викликати жодних питань у представників клубів, чиї гравці викликані на збори. Але замість того, щоб співпрацювати з клубами в кризовій ситуації, консультуватися в режимі онлайн і всіляко сприяти негайній доставці інфікованих футболістів назад до Києва для надання їм кваліфікованої допомоги, якийсь фахівець з Дому футболу без тіні сумніву заявляє, що не було потреби в такому оперативному реагуванні. Мовляв, гравці "Динамо» могли полетіти і в неділю, тим чартером, який організувала ФФУ/УАФ", - пише Васильєв.

На його думку, УАФ в черговий раз показала себе у вкрай непривабливому світлі, за що і отримала відповідну реакцію ЗМІ.

Також він нагадує, що навесні Європейський футбольний союз заявив про виплату 55 національним асоціаціям €236,5 млн на боротьбу з наслідками епідемії в рамках проекту HatTrick. При цьому, яким чином цільовим траншем від УЄФА розпорядилася ФФУ/УАФ, залишається невідомим.

"Відтоді минуло півроку, але доля цільового траншу УЄФА залишається таємницею за сімома печатками. Може бути, хтось чув, що ФФУ/УАФ допомагає клубам з оплатою тестів? Або Федерація якось сприяє лікуванню футболістів, які підхопили інфекцію? Або, може, була запропонована матеріальна допомога командам і дитячим тренерам, які опинилися на межі зникнення, щоб вони могли пережити складний період?.. Преса, до слова, вже не раз піднімала тему розподілу цих грошей від УЄФА. І представники клубів теж цікавилися. Але чіткої відповіді від ФФУ/УАФ жодного разу не послідувало», - пише Васильєв.

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Автор: УНІАН