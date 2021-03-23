Пошкодження виявилося набагато серйознішим, ніж здавалося.

Опорний хавбек збірної України Тарас Степаненко ризикує не зіграти влітку 2021 року на перенесеному чемпіонаті Європи з футболу-2020.

Про це повідомляє SportArena.

21 лютого в матчі УПЛ між "Шахтарем" та "Рухом" Тарас зазнав травми. Це потягло за собою рецидив давнього ушкодження - меніска коліна.

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Півзахиснику "Шахтаря" належить пройти довгий курс лікування та реабілітації. На жаль, Степаненко може не поїхати на чемпіонат Європи з футболу, який має пройти з 11 червня по 11 липня 2021 року.

31-річний гравець за "Шахтар" в цьому сезоні з'являвся на полі у 18 поєдинках і відзначився одним асистом.

Зауважимо, що Степаненко виходив у футболці збірної України 59 разів та забив 4 м'ячі.

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Автор: Будрін Артем