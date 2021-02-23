Вчинок футболіста команди "Батанекос", яка виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Гватемали, може претендувати на найдивовижнішу симуляцію в історії футболу.
У матчі проти "Депортіво Сан-Лоренсо Джогофут" гравець "Батанекос" Росбін Рамос вдарив себе каменем по голові.
Читайте такожТемношкіра зірка АПЛ відмовився ставати на коліно і підтримувати Black Lives MatterСталося це після того, як хтось із уболівальників кинув камінь на поле, але не влучив ні в кого з футболістів. Рамос підбіг до брівки, підняв камінь з газону і вдарив себе. Після цього він впав на траву і почав зображувати страждання.
Арбітр у цей момент стояв спиною до гравця, і футболіст, ймовірно, розраховував, що рефері повірить йому на слово, зупинить матч, а команді господарів зарахують технічну поразку. Однак арбітр не вжив жодних заходів. Футболісти трохи посперечалися, після чого матч продовжився.
Відео опублікував канал Guatefutbol TV.
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