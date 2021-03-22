Скандальний гравець підтримує свої фізичні кондиції попри конфлікт в клубі.

Півзахисник "Шахтаря" Тайсон, якого перевели в дубль "гірників", зробив у соціальній мережі пост з недвозначним натяком.

Інтригувати публіку 33-річний бразилець вирішив у своєму Instagram, де зробив сторіс.

"Будь ласка, не бреши. Крокуємо далі", - надрукував текст вінгер.

Слова були написані на фоні бігової доріжки, на якій Тайсон інтенсивно виконував вправу. Тайсон дає зрозуміти, що він професіонал і триматиме себе у формі незалежно від обставин. Примітно, що серед символів м'ячика й долоньок, футболіст також поставив зображення пісочного годинника.

Нагадаємо, що раніше телеведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов розповів, що екс-гравець харківського "Металісту" уникав діалогу з Луїшем Каштру та Даріо Срною й ховався від них у туалеті.

Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо

Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".

Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".

Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером".

Також відомо, "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.

Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.

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Автор: Будрін Артем