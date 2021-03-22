Півзахисник "Шахтаря" Тайсон, якого перевели в дубль "гірників", зробив у соціальній мережі пост з недвозначним натяком.
Інтригувати публіку 33-річний бразилець вирішив у своєму Instagram, де зробив сторіс.
"Будь ласка, не бреши. Крокуємо далі", - надрукував текст вінгер.
Слова були написані на фоні бігової доріжки, на якій Тайсон інтенсивно виконував вправу. Тайсон дає зрозуміти, що він професіонал і триматиме себе у формі незалежно від обставин. Примітно, що серед символів м'ячика й долоньок, футболіст також поставив зображення пісочного годинника.
Нагадаємо, що раніше телеведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов розповів, що екс-гравець харківського "Металісту" уникав діалогу з Луїшем Каштру та Даріо Срною й ховався від них у туалеті.
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Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо
- Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".
- Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".
- Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером".
- Також відомо, "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.
- Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.
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