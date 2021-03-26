33-річний бразилець відхилив пропозиції з Італії та Китаю.

Хавбек "Шахтаря" Тайсон, якого нещодавно перевели в дубль після сварки з тренером, влітку повернеться на батьківщину. Після завершення контракту з "гірниками" 33-річний футболіст перейде в "Інтернасьонал".

Про це повідомляє Gauchazh.

Тайсон вже встиг підписати попередню угоду з бразильським клубом. За словами його агента Альціоне Дорнеллеса, всі справи вже владнані.

"Все добре, Тайсон повертається. Він вже підписав попередній контракт. Спочатку мова йде про дворічний договір, до середини 2023 року. Зараз "Інтернасьонал" спілкується з "Шахтарем" щодо того, чи можна буде Тайсону повернутися до Бразилії раніше. У нього немає шансів не приїхати, він уже підписав угоду. Це був його життєвий вибір. У нас були варіанти в Китаї, Саудівській Аравії, Італії, Португалії, Туреччині, але він подумав, що час повертатися. Якщо трапиться так, що він повинен буде відпрацювати контракт до кінця, то з 1 липня він точно стане гравцем "Інтернасьонала", - повідомив менеджер гравця.

Читайте також"Будь ласка, не бреши": гравець Шахтаря Тайсон в соцмережі продовжив бразильську Санта-Барбару

Скандальна ситуація з Тайсоном у "Шахтарі": що відомо

Про те, що Тайсон переведений до дублюючого складу "Шахтаря", стало відомо 20 березня, коли тренерський штаб не взяв бразильця на матч проти "Львова".

Пізніше Даріо Срна пояснив, що Тайсон переведений в дубль через те, що відмовився вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".

Сам бразилець, коментуючи ситуацію, заявив, що "посперечався з тренером".

Також відомо, "Шахтар" оштрафував Тайсона більш ніж на половину місячної зарплати.

Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем