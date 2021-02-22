Гравців підозрюють у завданні шкоди іміджу українському футболу.

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) проведе розслідування на предмет участі 17 гравців у міжнародному турнірі з футболу "Ліга братських народів-2020" серед невизнаних республік, який проходив з 8 по 12 грудня в місті Сухумі, що знаходиться в Абхазії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Служба безпеки України поставила УАФ до відома, що громадяни України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, грали на цих змаганнях у складі команди з так званої "ЛНР" "Схід-вугілля".

Підозрювані мають право до 2 березня у письмовому вигляді надати пояснення щодо порушення ними Кодексу етики та чесної гри. З повним переліком футболістів можна ознайомитися на сайті УАФ.

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Автор: Будрін Артем