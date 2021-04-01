Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам став на захист збірної Казахстану, яку не сприймали як достойного суперника.

Слова спеціаліста приводить Get French Football.

"В цій групі всім важко. Подивімось на Казахстан, який за вашими словами (журналістів) був командою бовдурів. Вони змогли зіграти внічию з Україною. Не такі вже вони й бовдури, правда?", - заявив тренер збірної чемпіонів світу після перемоги над Боснією та Герцоговиною (1:0).