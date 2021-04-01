Дідьє Дешам / фото REUTERS
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам став на захист збірної Казахстану, яку не сприймали як достойного суперника.
Слова спеціаліста приводить Get French Football.
фото twitter.com/GFFN
"В цій групі всім важко. Подивімось на Казахстан, який за вашими словами (журналістів) був командою бовдурів. Вони змогли зіграти внічию з Україною. Не такі вже вони й бовдури, правда?", - заявив тренер збірної чемпіонів світу після перемоги над Боснією та Герцоговиною (1:0).
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Україна - Казахстан: підсумки матчу
- Збірна України вперше в п'яти зустрічах не змогла обіграти Казахстан.
- Після трьох турів кваліфікації Україна набрала 3 очки, втретє поспіль зігравши внічию 1:1. У групі D у Франції 7 очок в трьох іграх, у Фінляндії - 3 (2 гри), у Боснії і Герцеговини і Казахстану - по 1 очку в двох іграх.
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка - 8,2).
- Роман Яремчук забив 7-й гол за збірну України в 22 матчах.
- Анатолій Трубін у 19 років і 242 дні він став наймолодшим воротарем-дебютантом української збірної в офіційних матчах (у товариських рекорд у Андрія Луніна - 19 років і 40 днів).
- Свій наступний матч у кваліфікації збірна України проведе 1 вересня - в гостях проти Казахстану.
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