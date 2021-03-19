На жаль, апеляція УАФ була відхилена.

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) розглянув апеляцію Української асоціації футболу щодо технічної поразки збірної України за матч Ліги націй проти Швейцарії.

Апеляція УАФ була відхилена, повідомив офіційний сайт CAS.

Таким чином, суд підтвердив рішення УЄФА від 25 листопада 2020 року зарахувати українській збірній технічну поразку з рахунком 0:3 після того, як УАФ була визнана винною в тому, що матч не відбувся.

"CAS відхиляє апеляцію УАФ і підтверджує, що матч Швейцарія - Україна оголошується завершеним з рахунком 3:0", - йдеться в заяві CAS.

CAS прийшов до висновку, що "правила, викладені в циркулярах УЄФА, були правильно витлумачені і застосовані апеляційною комісією УЄФА, коли вона прийшла до висновку, що через відсутність реальних варіантів зміни розкладу, УАФ повинна була нести відповідальність за те, що матч не відбувся ". Як наслідок, матч був визнаний програним українською стороною.

У CAS також підкреслили, що УАФ "не була винна, а стала нещасною жертвою пандемії коронавірусу". Було ухвалено, що УАФ не оплачуватиме УЄФА і Швейцарській футбольної асоціації будь-які витрати.

Технічна поразка для збірної України: хронологія подій

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Автор: Антон Дудар