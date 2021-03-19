Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) розглянув апеляцію Української асоціації футболу щодо технічної поразки збірної України за матч Ліги націй проти Швейцарії.
Апеляція УАФ була відхилена, повідомив офіційний сайт CAS.
Таким чином, суд підтвердив рішення УЄФА від 25 листопада 2020 року зарахувати українській збірній технічну поразку з рахунком 0:3 після того, як УАФ була визнана винною в тому, що матч не відбувся.
"CAS відхиляє апеляцію УАФ і підтверджує, що матч Швейцарія - Україна оголошується завершеним з рахунком 3:0", - йдеться в заяві CAS.
CAS прийшов до висновку, що "правила, викладені в циркулярах УЄФА, були правильно витлумачені і застосовані апеляційною комісією УЄФА, коли вона прийшла до висновку, що через відсутність реальних варіантів зміни розкладу, УАФ повинна була нести відповідальність за те, що матч не відбувся ". Як наслідок, матч був визнаний програним українською стороною.
У CAS також підкреслили, що УАФ "не була винна, а стала нещасною жертвою пандемії коронавірусу". Було ухвалено, що УАФ не оплачуватиме УЄФА і Швейцарській футбольної асоціації будь-які витрати.
Технічна поразка для збірної України: хронологія подій
- Через декілька випадків коронавірусу у збірній України перед грою зі Швейцарією головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди в Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- 25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній України.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення УЄФА.
- Стала відома причина, через яку технічну поразку за матч присудили збірній України.
- 9 грудня стало відомо, що УАФ подала апеляцію в Лозанну.
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