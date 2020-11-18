У збірній Швейцарії вважають, що збірна України зробила недостатньо для того, щоб вирішити ситуацію з матчем.

Директор збірної Швейцарії з футболу П'єрлуїджі Тамі, коментуючи скасування матчу Ліги націй з Україною, висловив сподівання, що дисциплінарний комітет УЄФА прийме рішення на користь швейцарців.

Слова Тамі наводить 20min.ch.

"Я не відчував, що українська сторона серйозно займалася пошуком вирішення ситуації. Може, я помиляюся. Ми зробили свою роботу і повністю виконали протокол. Мені було б складно зрозуміти рішення про результат матчу жеребом. Очікую рішення на нашу користь. Але я не юрист, може, щось упускаю", - сказав Тамі.

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Він підкреслив, що швейцарська збірна була готова до матчу і хотіла б "вирішити все на полі і за спортивним принципом".

"Ми розчаровані, це прикро. Але ми розуміємо, тому що мова про здоров'я гравців. Ми завжди поважали протокол УЄФА. Реалізували його, доклавши всіх зусиль. За останні кілька днів тричі проходили тестування, всі результати були негативними. Ми хотіли грати і все зробили для цього", - зазначив Тамі.

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Автор: Антон Дудар