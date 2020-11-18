Директор збірної Швейцарії з футболу П'єрлуїджі Тамі, коментуючи скасування матчу Ліги націй з Україною, висловив сподівання, що дисциплінарний комітет УЄФА прийме рішення на користь швейцарців.
Слова Тамі наводить 20min.ch.
"Я не відчував, що українська сторона серйозно займалася пошуком вирішення ситуації. Може, я помиляюся. Ми зробили свою роботу і повністю виконали протокол. Мені було б складно зрозуміти рішення про результат матчу жеребом. Очікую рішення на нашу користь. Але я не юрист, може, щось упускаю", - сказав Тамі.
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Він підкреслив, що швейцарська збірна була готова до матчу і хотіла б "вирішити все на полі і за спортивним принципом".
"Ми розчаровані, це прикро. Але ми розуміємо, тому що мова про здоров'я гравців. Ми завжди поважали протокол УЄФА. Реалізували його, доклавши всіх зусиль. За останні кілька днів тричі проходили тестування, всі результати були негативними. Ми хотіли грати і все зробили для цього", - зазначив Тамі.
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, А також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- В УЄФА заявили, що збірна України не зможе виставити інший склад для проведення матчу.
- Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА. Воно не буде прийнято оперативно. Є три варіанти: перенесення матчу на більш пізній термін, технічна поразка для однієї з команд, якщо УЄФА вважатиме її винною у зриві гри, або ж проведення жеребкування, яке визначить результат матчу (1:0, 0:0 або 0:1).
- Стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А. Перед останнім туром в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.
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