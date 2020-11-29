Динамо виграло у Ворскли / фото Динамо Київ
З 27 по 29 листопада відбулися матчі 11-го туру чемпіонату України з футболу.
Результати матчів
ПФК "Львів" - "Маріуполь" - 1:3
Голи: Міхоубі, 73 - Сікан, 12, Мішньов, 34, Кулаков, 60
"Олександрія" - "Рух" - 0:0
"Дніпро-1" - "Шахтар" - 0:1
Гол: Тете, 88
"Динамо" - "Ворскла" - 2:0
Голи: Циганков, 14, Вербич, 36
"Минай" - "Зоря" - 0:3
Голи: Кочергін, 53, Іванисеня, 58, Гладкий, 60
"Колос" - "Десна" - 1:1
Голи: Лисенко, 12 (з пенальті) - Будківський, 27 (з пенальті)
"Інгулець" - "Олімпік" - 2:1
Голи: Січинава, 17, Бартулович, 54 - Шахаб, 90+4 (з пенальті)
Турнірна таблиця
upl.ua
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді, на рахунку якого 6 голів.
- Матчі "Львів" - "Минай" і "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram