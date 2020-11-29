Українська Прем'єр-ліга: результати 11-го туру, таблиця

"Динамо" обіграло "Ворсклу", а "Шахтар" вирвав перемогу на останніх хвилинах.

З 27 по 29 листопада відбулися матчі 11-го туру чемпіонату України з футболу. Результати матчів ПФК "Львів" - "Маріуполь" - 1:3 Голи: Міхоубі, 73 - Сікан, 12, Мішньов, 34, Кулаков, 60 "Олександрія" - "Рух" - 0:0 "Дніпро-1" - "Шахтар" - 0:1 Гол: Тете, 88 "Динамо" - "Ворскла" - 2:0 Голи: Циганков, 14, Вербич, 36 "Минай" - "Зоря" - 0:3 Голи: Кочергін, 53, Іванисеня, 58, Гладкий, 60 "Колос" - "Десна" - 1:1 Голи: Лисенко, 12 (з пенальті) - Будківський, 27 (з пенальті) "Інгулець" - "Олімпік" - 2:1 Голи: Січинава, 17, Бартулович, 54 - Шахаб, 90+4 (з пенальті) Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді, на рахунку якого 6 голів.

Матчі "Львів" - "Минай" і "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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