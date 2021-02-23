Найкращим за підсумками туру визнаний представник "Колоса".

Експертна рада Української Прем'єр-Ліги назвала ім'я найкращого гравця за підсумками 15-го туру.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Найкращим визнаний орендований у "Динамо" півзахисник "Колоса" Павло Оріховський.

Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 15-го туру, таблицяЗа підсумками голосування експертів він випередив півзахисника "Шахтаря" Марлоса і воротаря "Десни" Євгена Паста.

У матчі проти "Львова" Оріховський оформив дубль, завдяки якому "Колос" здобув перемогу з рахунком 2:0.

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Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Після 15 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (34 очки), яке на 1 очко випереджає "Шахтар"

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Зорі" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 9 голів.

Матчі першого кола "Львів" - "Минай" та "Олімпік" - "Зоря" були перенесені через коронавірус.

Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

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Автор: Антон Дудар