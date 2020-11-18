Вперше в Лізі націй команда отримала технічну поразку через коронавірус.

Дисциплінарний комітет УЄФА присудив збірній Норвегії технічну поразку (0:3) за неявку на матч проти Румунії в Лізі націй.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Читайте такожУряд Норвегії заборонив збірній їхати на матчі Ліги націй

Матч був запланований на 15 листопада. Однак скандинави не змогли відправитися на гру через заборону влади Норвегії, яка не дозволила команді залишати межі країни. Дане рішення було прийнято у зв'язку з позитивним тестом на коронавірус у одного з гравців команди.

Норвегія ще може подати апеляцію на дане рішення.

Якщо рішення залишиться в силі, то у норвежців буде в активі 9 очок після 5 турів у групі В, а у Румунії - 7. Лідирують австрійці, у яких 12 очок.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар