Дисциплінарний комітет УЄФА присудив збірній Норвегії технічну поразку (0:3) за неявку на матч проти Румунії в Лізі націй.
Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.
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Матч був запланований на 15 листопада. Однак скандинави не змогли відправитися на гру через заборону влади Норвегії, яка не дозволила команді залишати межі країни. Дане рішення було прийнято у зв'язку з позитивним тестом на коронавірус у одного з гравців команди.
Норвегія ще може подати апеляцію на дане рішення.
Якщо рішення залишиться в силі, то у норвежців буде в активі 9 очок після 5 турів у групі В, а у Румунії - 7. Лідирують австрійці, у яких 12 очок.
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