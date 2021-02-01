"Аталанта" ще не оголосила про трансфер, але вже зареєструвала гравця.

Український півзахисник Віктор Коваленко перейшов з донецького "Шахтаря" в італійську "Аталанту".

Про це стало відомо після того, як "Аталанта" офіційно зареєструвала перехід українця.

Коваленко вже вказаний у списку останніх підтверджених трансферів на офіційному сайті Серії А.

Найближчим часом "Аталанта" повинна оголосити про перехід гравця.

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Відзначимо, що Коваленко покинув "Шахтар" за півроку до закінчення контракту з клубом. Влітку "Аталанта" могла підписати українця безкоштовно, проте бергамаски вирішили забрати гравця вже зараз. За інформацією Transfermarkt, "Аталанта" виплатила "гірникам" 700 тисяч євро в якості компенсації за Коваленка.

За неофіційними даними, контракт Коваленка буде розрахований на 4,5 роки.

Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"

24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".

З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок країни і двічі - Суперкубок.

У сезоні 2020-2021 в активі півзахисника 4 голи в 11 матчах за "гірників" у всіх турнірах.

Раніше Коваленко пояснив чому не хоче продовжувати контракт з "Шахтарем".

У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.

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Автор: Антон Дудар