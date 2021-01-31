Угода між гравцем і клубом може бути підписана вже найближчим часом.

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко покинув розташування "Шахтаря" на зборі в Туреччині для переходу в італійську "Аталанту".

Як стверджує tuttomercatoweb.com, Коваленко вже прилетів до Бергамо.

Очікується, що сьогодні, 31 січня, Коваленко пройде медогляд і підпише контракт з "Аталантою".

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За інформацією ЗМІ, "Аталанта" виплатить "Шахтарю" 700 тисяч євро в якості компенсації за 24-річного гравця, у якого залишилося півроку за контрактом з "гірниками".

Перехід Коваленка в "Аталанту": що відомо

Вперше про можливий трансфер Коваленка в "Аталанту" стало відомо в грудні, коли про це повідомили два різних джерела. На той момент зазначалося, що Коваленко приєднається до "Аталанти" влітку, коли стане вільним агентом.

Але в підсумку "Аталанта" домовилася з "Шахтарем" про виплату компенсації, щоб Коваленко вже зараз перейшов в італійський клуб.

За інформацією ЗМІ, після переходу в "Аталанту" Коваленко може на правах оренди на півроку перейти в "Дженоа", щоб адаптуватися до Серії А.

Очікується, що Коваленко підпише контракт на 4,5 роки і буде заробляти близько 2 мільйонів євро за сезон.

Асистент Андрія Шевченка у збірній України спрогнозував майбутнє Коваленка в "Аталанті".

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Автор: Антон Дудар