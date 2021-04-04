Нападник обійшов Андрія Ярмоленка у списку найкращих бомбардирів чемпіонату України.

У 20-му турі УПЛ донецький "Шахтар" грав проти полтавської "Ворскли". "Гірники" здобули перемогу.

Дублем у переможців відзначився нападник Жуніор Мораєс. Його другий м'яч став для нього сотим в рамках чемпіонату України. Для того, щоб забити 100 голів, йому знадобилося 186 матчів.

Читайте такожСкандальний хавбек Шахтаря Тайсон забив переможний гол за дубль у першому матчіЗа кількістю голів у чемпіонаті України Мораєс обійшов екс-динамівця Андрія Ярмоленка (99 голів) і вийшов на п'яте місце в списку найкращих бомбардирів турніру. Від четвертого місця, яке займає екс-форвард "Шахтаря" Андрій Воробей, його відокремлюють 5 голів.

Зазначимо, що 4 квітня Мораєсу виповнилося 34 роки.

"Шахтар" набрав 42 очки і скоротив відставання від "Динамо" до 4 пунктів, але у киян ще є матч в запасі. У "Ворскли" - 31 очко і п'ята позиція.

"Ворскла" - "Шахтар" - 0:2

Голи: Мораєс, 42, 62

"Ворскла": Різник, Пердута (Скляр, 38), Яворський (Челядін, 66), Чеснаков, Наджеєб, Пуцлін, Луїзао (Ребенок, 75), Кулач, Тілль (Ндіайє, 46), Кане, Степанюк

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Бондар, Сіпріано, Майкон, Степаненко, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 90), Марлос (Фернандо, 73), Мораєс (Дентіньо, 83), Соломон (Мудрик, 90)

Попередження: Пуцлін - Марлос, Майкон

Українська Прем'єр-ліга: 20-й тур

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Автор: Антон Дудар