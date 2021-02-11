Євген Селезньов перейшов у Колос минулого року / фото ФК Колос

"Колос" поки не розриває контракт з нападником Євгеном Селезньовим.

Про це в Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас.

Таке рішення було прийнято за підсумками зустрічі Селезньова і президента "Колоса" Андрія Засухи, яка відбулася 11 лютого. При цьому воно не є остаточним.

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"Сторони вислухали один одного, але крапки не поставили", - зазначив Бурбас.

Він також підкреслив, що головний тренер "Колоса" Руслан Костишин приїхати на зустріч відмовився. При цьому раніше Селезньов відправив тренеру СМС, в якій вибачився за емоції в спілкуванні.

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Автор: Антон Дудар