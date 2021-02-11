Сторони поки не розірвали контракт, але рішення ще незакінчене.

"Колос" поки не розриває контракт з нападником Євгеном Селезньовим.

Про це в Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас.

Таке рішення було прийнято за підсумками зустрічі Селезньова і президента "Колоса" Андрія Засухи, яка відбулася 11 лютого. При цьому воно не є остаточним.

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"Сторони вислухали один одного, але крапки не поставили", - зазначив Бурбас.

Він також підкреслив, що головний тренер "Колоса" Руслан Костишин приїхати на зустріч відмовився. При цьому раніше Селезньов відправив тренеру СМС, в якій вибачився за емоції в спілкуванні.

Скандал з відрахуванням Селезньова: головне

Про відрахування Селезньова стало відомо 31 січня. За інформацією ЗМІ, "Колос" вигнав гравця через порушення спортивного режиму.

Також стало відомо, що Селезньов неодноразово порушував режим, а в клубі робили йому вже кілька попереджень.

Пізніше "Колос" офіційно оголосив про відрахування Селезньова, однак не став називати причини, пообіцявши зробити це пізніше.

Нагадаємо, Селезньов прагне стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. На його рахунку зараз 116 голів, а рекорд - 123 м'ячі.

Представники "Олімпіка", "Руху" і "Миная" раніше заявили, що не готові підписати Селезньова. Водночас тренер "Дніпра-1" хотів би попрацювати з форвардом.

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Автор: Антон Дудар