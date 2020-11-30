"Ювентус" і "Динамо" зустрінуться на туринському Juventus Stadium.

Київське "Динамо" 2 грудня на виїзді зіграє з чемпіоном Італії туринським "Ювентусом" у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Динамо.

У цьому поєдинку букмекери вважають "Динамо" відвертим аутсайдером.

На перемогу киян дається коефіцієнт 14,00, на нічийний результат - 5,50, а на перемогу "Ювентуса" - 1,28.

На перемогу "Ювентуса" або нічию букмекери дають майже мінімальний коефіцієнт 1,04, а на те, що не програє "Динамо" - 3,90.

Ювентус-Динамо: перед матчем

Матч "Ювентус" - "Динамо" пройде в середу на Туринському Juventus Stadium і почнеться о 22.00 за київським часом.

У нинішньому розіграші підопічні Мірчі Луческу поступилися Старій Синьйорі на НСК "Олімпійський" у Києві - 0:2.

У минулому турі кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.

"Динамо" перед зустріччю з "Ювентусом" в УПЛ переграло полтавську "Ворсклу", а туринці у своєму чемпіонаті не зуміли здолати скромний "Беневенто".

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Автор: Олег Давигора