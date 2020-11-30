"Динамо" програло "Ювентусу" в першому турі Ліги чемпіонів / фото REUTERS
Київське "Динамо" 2 грудня на виїзді зіграє з чемпіоном Італії туринським "Ювентусом" у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Динамо.
У цьому поєдинку букмекери вважають "Динамо" відвертим аутсайдером.
На перемогу киян дається коефіцієнт 14,00, на нічийний результат - 5,50, а на перемогу "Ювентуса" - 1,28.
На перемогу "Ювентуса" або нічию букмекери дають майже мінімальний коефіцієнт 1,04, а на те, що не програє "Динамо" - 3,90.
Ювентус-Динамо: перед матчем
- Матч "Ювентус" - "Динамо" пройде в середу на Туринському Juventus Stadium і почнеться о 22.00 за київським часом.
- У нинішньому розіграші підопічні Мірчі Луческу поступилися Старій Синьйорі на НСК "Олімпійський" у Києві - 0:2.
- У минулому турі кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.
- "Динамо" перед зустріччю з "Ювентусом" в УПЛ переграло полтавську "Ворсклу", а туринці у своєму чемпіонаті не зуміли здолати скромний "Беневенто".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram